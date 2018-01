Nowa moneta od NBP. Z okazji zimowej olimpiady

Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu dwie monety: złotą i srebrną – Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018.

Reprezentanci Polski uczestniczyli we wszystkich zimowych igrzyskach olimpijskich – od Chamonix (1924) po Soczi (2014). Do roku 1998 zdobyli cztery medale. Z Salt Lake City (2002) i Turynu (2006) przywieźli po dwa, zaś z Vancouver (2010) i Soczi (2014) – po sześć olimpijskich krążków. W Rosji biało-czerwoni wywalczyli cztery złote medale oraz po jednym srebrnym i brązowym. Dwie okolicznościowe monety emitowane przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. nawiązują właśnie do sukcesów sprzed czterech lat.