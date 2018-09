Nowa opcja na Allegro. Aukcje dzieł sztuki przeniosły się do sieci - w ofercie Nikifor, Kossak czy Kantor

Akwarela Kossaka, fotografia Beksińskiego czy rzeźba Mitoraja – Allegro stworzyło platformę handlu dziełami sztuki online. W ramach pierwszej aukcji na sprzedaż wystawiono ponad 180 obrazów, grafik i rzeźb.



Stworzona we współpracy z domami aukcyjnymi Strefa Kolekcjonera to nowy pomysł Allegro na przyciągnięcie użytkowników. Dzięki niej klienci mogą online kupować dzieła sztuki, o których autentyczności zaświadczają eksperci galerii czy antykwariatów.

W trakcie pierwszej aukcji, która trwa do 30 września, oferty sprzedaży złożyły m.in. Dom Aukcyjny Agra Art. Czy Salon Dzieł Sztuki Connaisseur Kraków. Wśród przedmiotów są dzieła sztuki, jak np. rysunki Nikifora, grafiki Tadeusza Kantora, obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaków, a także płótna twórców sztuki współczesnej i historyczne szable. Część aukcji zaczynała się od złotówki.

- Po raz pierwszy w Internecie w Polsce zorganizowaliśmy zbiorcze licytacje, to jest takie, w których jednocześnie wystawiają różne podmioty. Staramy się, by klienci mieli najszerszy wybór dzieł sztuki, a sprzedający profesjonaliści najlepsze warunki. Dlatego w marcu tego roku wprowadziliśmy ograniczenie wysokości prowizji w tej kategorii na poziomie 50 zł. Niezależnie od tego, jak wysoką cenę osiągnie dzieło sztuki w licytacji, kwota prowizji nie będzie wyższa. To bardzo wpłynęło na sprzedaż luksusowych przedmiotów - mówi Jacek Weichert, dyrektor rynku Kultura i Rozrywka, Kolekcje i Sztuka w Allegro.