Nowa piątka PiS. Kaczyński: idziemy drogą ku sprawiedliwej Polsce

Dzięki nam Polacy nie muszą się już zastanawiać, czy mają na leki. Niektórzy po raz pierwszy wyjechali na wakacje, kupili dziecku smartfona. Kroczymy ku sprawiedliwej Polsce. Żeby ten marsz kontynuować, potrzebujemy władzy, bo władza to możliwości - powiedział Jarosław Kaczyński na konwencji PiS we Wrocławiu.

Program socjalny, zwany popularnie "piątką Kaczyńskiego", szef partii zaprezentował podczas prezentacji programu w wyborach do PE przed kilkoma tygodniami. nowe obietnice wyborcze PiS, to: rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko, wypłata 13. emerytury w kwocie 1100 zł brutto, likwidacja podatku PIT dla osób do 26. roku życia, zwiększenie kwoty wolnej od podatku i przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Koszt tego programu rząd wyliczył na 42 mld złotych.

W tym samym czasie co konwejcna "Polska Sercem Europy" we Wrocławiu, w Warszawie odbywała się konwencja Koalicji Obywatelskiej. W jej trakcie przemawiali najważniejsi kandydaci KO do Parlamentu Europejskiego. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że gdy jego partia dojdzie do władzy, nie zrezygnuje z programu 500+,a ponadto znajdzie pieniądze na podwyżki dla nauczycieli.