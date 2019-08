Nowe 500+ od października, również dla emerytów

Niektórzy seniorzy załapią się na 500+ od października. Tacy, którzy mają głodowe świadczenia oraz są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Im szybciej złożony wniosek, tym wcześniej ZUS wyda decyzję.

O 500+ dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się również emercyi, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Dzięki temu jeszcze w tym roku będą mogli liczyć nawet na 1500 złotych. Nowe 500+ będzie przysługiwało od października, ale z wnioskiem lepiej nie czekać na ostatnią chwilę. Świadczenie naliczane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

- Jeśli emeryt posiada już orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełnia inne warunki, wystarczy, że złoży wniosek, a otrzyma świadczenie. Jeśli orzeczenia nie ma, to zostanie skierowany na badanie do lekarza orzecznika – zapewnia prezes ZUS Gertruda Uścińska.