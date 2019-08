Uważaj na ten sklep internetowy. Na celowniku emeryci ich wiara w ludzi

Do większości dzwonią. Jak sami przyznają, celują w starsze gospodynie i ich mężów w wieku 50-70 lat. - Odkurzacz w promocji TV Promo kosztował 581 zł. Mówili, że normalnie jest po 1200 zł. Okazało się, że wart jest ok. 200 zł - mówi jedna z klientek.

Tym razem swoimi podejrzeniami co do sklepu internetowego podzieliła się z nami Patrycja, która skontaktowała się z redakcją za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl .

"Chciałabym zainteresować Państwa tematem firmy TV Promo z Białegostoku. Jest to firma, która za pomocą telemarketingu sprzedaje ludziom, głównie starszym, produkty o kilkukrotnie zawyżonych cenach, niby w >>promocji<<. Najgorsze jednak jest to, że nawet jeśli klient zwróci towar w ustawowym czasie, nie dostaje zwrotu pieniędzy. Firma nie odbiera telefonów i nie odpowiada na maile” - napisała Patrycja.

1200 zł albo 200 zł. Odkurzacz ten sam

W jej konkretnej sprawie chodzi o odkurzacz, który kupiła jej nieżyjąca już mama. - To był telemarketer. Zaproponował zakup rewelacyjnego odkurzacza, który rzekomo w regularnej cenie miał kosztować 1,2 tys. zł. Mama dostał "szansę" zakupu go za 581 zł. Dorzucili jeszcze poduszkę i jonizator za 2 zł. Po otwarciu przesyłki okazało się, że taki sam odkurzacz kosztuje w sklepach ze sprzętem AGD około 200 zł - mówi money.pl Patrycja.

Kontakt się urwał

Jak się okazuje podobnych przypadków może być więcej. Widać to po komentarzach w sieci: "Uwaga! Ta firma to oszustwo. Kupiony robot kuchenny za ok. 1 tys. zł, następnie zwrócony w ciągu 14 dni, bo był niezgodny z opisem. Minęło 3 miesiące i pieniędzy nie ma. Wielokrotne tel. nic nie dały. Nie wiemy, jak odzyskać pieniądze. UOKIK czy Policja?”(pisownia oryginalna).

"Allegro przez telefon"

- Łatwiej sprzedać samochód kierowcy niż komuś bez prawa jazdy. Tutaj podobnie, tylko że mowa o gospodyniach i ich mężach w wieku 50-70 lat. (...) Ważne, by wiedzieć, że taka usługa – nazwijmy to "Allegro przez telefon" – jest odpowiednio droższa, stąd młodzi, sprawni ludzie posługujący się biegle internetem i mający dużo wolnego czasu na zakupy, nie są naszym targetem - czytamy.

- Do tej pory nie otrzymaliśmy takich zgłoszeń. Oczywiście, można takie skargi do nas przesyłać, najlepiej pocztą na adres urzędu. W przypadku podejrzenia oszustwa radzimy również kontakt z policją - mówi rzeczniczka UOKiK Agnieszka Orlińska. Policja pytania przyjęła i sprawdzi zgłoszenia, ale jak nam powiedziano, na odpowiedź będziemy musieli poczekać.

- To, co my możemy zaproponować, to pozasądowe rozwiązanie konkretnych sporów. W odniesieniu do TV Promo przeprowadziliśmy w tym roku 5 takich postępowań - mówi Leszek Mironiuk rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.