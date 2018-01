Nowe zasady płacenia składek na ZUS. Kto nie odebrał listu, może mieć problem

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą opłacić składki na ZUS jednym zwykłym przelewem. Trzeba jednak skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który ZUS wysłał listem poleconym. Nie wszyscy przedsiębiorcy taki list otrzymali. Co w takiej sytuacji mogą zrobić?



Jedyne informacje, które trzeba wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego. Nie trzeba będzie już wpisywać, jakiego okresu dotyczy wpłata, bo w pierwszej kolejności będzie rozliczona ta na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami.

ZUS zaczął rozsyłać listy do przedsiębiorców z numerami rachunku składkowego na początku października. Jednak nie każdy przedsiębiorca taki list otrzymał. Tymczasem stare zasady opłacania składek już nie obowiązują. Jak donosi prasa, może to dotyczyć tysięcy właścicieli firm. Na przykład na Podlasiu problem może mieć nawet 10 tys. przedsiębiorców .

- To stare dane - uspojaka w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. - W skali kraju ten problem niemal nie istnieje, udało nam się dotrzeć prawie do wszystkich - dodaje.

A co, jeśli do końca grudnia zeszłego roku przedsiębiorca nie dostał informacji o numerze rachunku? Albo jeśli zgubił list? ZUS radzi, by w takich przypadkach sprawdzić swój w udostępnionej wyszukiwarce NRS lub skontaktować się z Zakładem. Numer rachunku można otrzymać w każdej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.