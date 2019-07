Nowe zasady wyjazdów do sanatorium. Turnus nie częściej niż co 18 miesięcy

Koniec z możliwością wybierania sanatorium, krótszy czas na doręczenie skierowania, co najmniej 12 miesięcy od zakończenia turnusu do złożenia kolejnego skierowania. Wszystko po to, by skrócić kolejki do sanatoriów. Zmiany wchodzą w życie 19 lipca.

Resort zdrowia chce skrócić kolejki do uzdrowisk. Nowe przepisy wprowadzają 12-miesięczny okres, który upłynąć musi od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do momentu otrzymania kolejnego skierowania. Według dotychczasowych przepisów można to zrobić od razu po powrocie z sanatorium.

Powód zmian? Urzędnicy ministerialni przekonują, że potrzeba czasu, by ocenić wpływ pobytu w sanatorium na stan zdrowia i potrzeby w zakresie dalszego leczenia.

Za to po wystawieniu skierowania będzie mniej czasu na dostarczenie go do NFZ. Dziś Skierowanie takie jest ważne przez 1,5 roku. Nowe przepisy skracają ten czas do 30 dni. Jeśli w tym terminie nie trafi do NFZ, pacjent nie pojedzie.

Nowością jest też to, że nie będzie można poprosić lekarza o to, gdzie się chce pojechać. Po wejściu zmian w życie to lekarz NFZ będzie wskazywał konkretne sanatorium, do którego uda się kuracjusz.

Od lipca nie będzie obowiązkowego skierowania na badanie RTG klatki piersiowej przed wyjazdem do sanatorium.

Według nowych zasad pacjent będzie mógł pojechać do sanatorium raz na 18 miesięcy.