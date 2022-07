Nowelizacja Polskiego Ładu, zobacz które biuro rachunkowe w Warszawie pomoże Ci w gąszczu nowych przepisów

GaBaFi to małe, aczkolwiek profesjonalne biuro rachunkowe, w którym panuje przyjazna atmosfera. Pracuje tam kilkanaście osób odznaczających się doświadczeniem, wiedzą i pasją do tego, co robią. To ekipa, która zna się od dawna i działa na rynku już ponad 20 lat. Swoimi usługami biuro GaBaFi wspiera wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – od jednoosobowych działalności po spółki i stowarzyszenia. Usługi tego biura wybrało już ponad 150 firm. Biuro oferuje klientom zarówno usługi księgowe, jak i kadrowo – płacowe oraz szerokie doradztwo w zakresie samej rachunkowości, ale i prowadzenia działalności. Reprezentuje także klientów przed instytucjami urzędowym. Co ciekawe, biuro GaBaFi rozlicza handel kryptowalutami oraz działalność inwestycyjną na rynkach finansowych jak np. forex. Przyszli przedsiębiorcy zaś mogą liczyć na wsparcie podczas wszystkich formalności związanych z rejestracją firmy. Więcej o biurze GaBaFi przeczytasz tutaj.