Nowość z dyskontu. Sprawdziliśmy, czy warto kupić ogrzewacze do rąk W tym odcinku "Czy to się opłaca?" przetestowaliśmy dla was gadżet z dyskontu, czyli ogrzewacze do dłoni. Sprawdziliśmy, jak działają i ile... Rozwiń Jako że za oknem powoli zima to je … Rozwiń Transkrypcja: Jako że za oknem powoli zima to jeden z kątów konkretniej Lidl przygotował dla nas coś Ogrzewacze do rąk czy sam się że nigdy tego jeszcze nie stosowałam Pawełku czy tobie też jest zimno w ręce Czasami ale ja użyć Przykład rękawiczek to jest o wiele wygodniejsze niż termofor w kilka sekund przyjemne ciepło trwające aż 10 minut jest Otwórz No zobaczymy Sprawdź ją od razu jak to działa No i mam tak i sobie to trzymać ale zobacz Każde opakowanie są 2 takie ogrzewacze do dłoni Instrukcja Weź dla ludzi o dużych rękę Lacoste Wyobraź sobie Trzeba dojechać autobusem Przecież mecze są na hali więc mogłem dać się zimą No hello tak to idealna rzecz żeby już być rozgrzany Ja myślę że tutaj od razu jak to wygląda Tak tak To się dzieje Magia A jeszcze się zmieniają te Z czerwony Napełnia Harry Potter gdyby nie umieścił prawdziwa magia prosto z Niemiec bardzo ciepłe naprawdę Stanie ogrzać Ma konsystencję plasteliny dobrze że jest takie duże bo można to sobie Na przykład w pracy używa Albo włożyć do Kieszeni spodni No na przykład na podgrzewacze grzeją do 60 min I do temperatury 55 No to Dość Dość owocowych się nie poparzył A rzeczywiście ogrzał jak na przykład żeby sobie spacerować to żeby nie marzły rączki to Sobie Kieszonki albo do rękawiczki Jak to można by ten efekt podgrzewanie odnowić wystarczy ten produkt Wszystkie Kamionki w wodzie w ronda wykonawstwa czyli po każdym muszę Zagotować to w wodzie Znowu wraca Tutaj jest napisane że to może 1000 razy To ci spokojnie starczy No właśnie Produkt jest bardzo fajny no to jest super pomysł tyle że Nie wiem czy wytrzymał Oby tak naprawdę t1000 Użyć to też aż takie liche ta guma jest taka Klaudia Opakowanie takich podgrzewacze bo musimy powiedzieć że w każdym opakowaniu są 2 ile takie opakowanie kosztuje 750 20 990 9 No to i tak to jest bardzo dobra cena Jestem Zaskoczona pozytywnie Jeżeli możemy tego użyć 1000 razy Jak najbardziej to twoim zdaniem Totalnie opłaca O patrz co się opłaca chyba po programie pójdę i sobie kupię takie rzeczy się z tego wszyscy Szybko matematykę wylicza Myślałem że skoro kupujemy to za 10 zł to jedno podgrzanie Biedronka To co to jest 1 grosz na godzinę ciepło w dłoni to nawet rachunki za prąd są rzeczy Co się bardziej opłaca po prostu Niecałe 10 zł za takie dwa ogrzewacze które można tak na Stosować przez kilka lat Bardzo polecam Jeśli macie 10 zł a marzną wam często dłoń To koniecznie coś takiego powinniście sobie na zimę spraw