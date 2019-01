Nowości od Anny Lewandowskiej. "Kto naprawdę kocha czekoladę, będzie zachwycony"

Kulki mocy zyskały już swoją sławę. Ale Anna Lewandowska nie zwalnia tempa i już szykuje kolejne nowości, które dbający o figurę, będą mogli wcinać bez wyrzutów sumienia. Znana trenerka rusza z produkcją m.in. batonów czekoladowych, bakalii w czekoladzie, lodowych sorbetów i zdrowych ciastek.

Wiosną Lewandowska otworzyła centrum treningowo-dietetyczne i – jako świeżo upieczona mama - uruchomiła sklep internetowy z produktami dla dzieci od polskich producentów. Na razie u żony piłkarza zaopatrzyć się mogą mamy najmniejszych dzieci, ale asortyment baby by Ann ma „rosnąć” razem z pierwszą latoroślą Lewandowskich. W marcu "Lewa" pokazała też światu swoją aplikację z planami diety i ćwiczeń. Ceny programów wahają się od 47,99 do 89,99 zł. Do dziś appkę pobrało 300 tys. osób.

- Foods by Ann jest synonimem holistycznego, zdrowego podejścia do życia. Smoothie bary to nowość na polskim rynku, to oferta dla osób aktywnych, świadomych swoich wyborów żywieniowych – wyjaśnia nam Anna Lewandowska.