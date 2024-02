Nowości w LINK4 dla kierowców - nowe Auto Casco i samochód zastępczy na czas naprawy

Najważniejsze różnice w poszczególnych wariantach Auto Casco dotyczą sposobu i miejsca naprawy. W wariancie KOSZTORYS wypłata odszkodowania - tak jak do tej pory - dokonywana jest na podstawie kosztorysu sporządzonego przez LINK4. Klient sam, korzystając z gotówki od ubezpieczyciela, naprawia samochód. W nowym wariancie WARSZTAT szkoda może być zlikwidowana bezgotówkowo w każdym warsztacie nieautoryzowanym. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. Klient ma możliwość naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części zamiennych Q, czyli części sygnowanych logiem producenta części, które są stosowane na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta danej marki pojazdu. Ostatnia opcja – premium – to możliwość naprawy uszkodzonego pojazdu w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO). To idealna propozycja dla właścicieli stosunkowo nowych aut lub tych leasingowanych. Choć tu także klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu.