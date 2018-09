Nowy czy używany? Specjaliści policzyli, ile kosztuje auto z salonu

Na podstawie informacji renomowanej firmy Eurotax sprawdziliśmy, ile kosztuje utrzymanie nowego samochodu. Wbrew pozorom to nie cena w salonie ma największe znaczenie. Do tego nowy samochód może być znacznie tańszy w utrzymaniu niż ten z komisu.

To jeszcze nie wszystko. BSM (Blind Spot Monitor) to czujnik martwego pola, który pozwala uniknąć zderzenia podczas zmiany pasa ruchu.

Licz dokładnie, czyli co to jest TCO

Planując zakup auta, trzeba wziąć pod uwagę coś, co eksperci nazywają TCO (total cost of ownership), czyli całkowite koszty użytkowania. Chodzi tu nie tylko o cenę zakupu, ale również to, ile trzeba wydać na paliwo, naprawy, przeglądy czy ubezpieczenie. Istotną sprawą jest również wartości samochodu po kilku latach eksploatacji, tzw. wartość rezydualna. Krótko mówiąc, TCO to wszystkie pieniądze, jakie wydajemy w związku z zakupem i eksploatacją auta.