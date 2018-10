Nowy gracz na rynku kredytów internetowych. Wszystko ma być prostsze niż dotychczas

Rynek kredytów i pożyczek internetowych może przeżyć wkrótce zatrzęsienie. Właściciele serwisu jakikredyt.pl właśnie zaprezentowali swoją nową stronę, dzięki której otrzymanie kredytu ma być prostsze i szybsze niż gdziekolwiek indziej.

- Przez 12 lat pracy jako doradca kredytowy obserwowałem nierówny dostęp do narzędzi porównywania ofert kredytowych i generowania dokumentów potrzebnych do korzystania z nich. Doradcy dostawali na swoich ekranach kompletne i precyzyjne informacje, zaś klienci byli zależni od tego, co przedstawią im kolejni eksperci. Generowało to sporą liczbę spotkań, telefonów, wątpliwości i czasu na wypełnianie kolejnych wniosków. Ostatecznie, kredytobiorca nie miał pewności, czy naprawdę wybrał najlepszą z ofert - mówił Piotr Krogulec, pomysłodawca i założyciel serwisu.