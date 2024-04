Nowy hit turystyczny. Tak Polacy zaczynają spędzać urlopy

Kogo szukają? W teorii profil "winnego turysty" jest znany. To 30-40-latek, z dużego miasta, należący do klasy średniej. Zazwyczaj pasjonat, który winem interesuje się na co dzień. Sęk w tym, że, jak mówi Korzeń, w Polsce wspomniana grupa nie jest zbyt liczna. Co więcej, należy od niej odliczyć osoby, które nie interesują się polskim winem. - Mamy za to dużą liczbę osób, które się uczą i odkrywają polskie wino - podkreśla ekspertka.