Nowy most kolejowy w Krakowie na ukończeniu. Oto kiedy pojadą nim pociągi

Duża zmiana dla aglomeracji

Obiekt ma być oddany do użytku w czerwcu tego roku. Jak tłumaczy ministerstwo, nowe przeprawy są potrzebne, by uruchomić dodatkowe tory kolejowe na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów. Od czerwca pociągi pojadą czterema torami, co pozwoli na oddzielenie ruchu dalekobieżnego od regionalnego. Możliwa do osiągnięcia prędkość na krakowskich torach wzrośnie do 100 km/h, a przewoźnicy będą mogli zaplanować dodatkowe połączenia aglomeracyjne - m.in. na trasach z Tarnowa, Wieliczki i Skawiny.