"Nierealne do utrzymania". Budowa wielkiego tunelu się opóźnia

Jak oszacował Arnold Bresch z PKP PLK, prace budowlane przy tunelu zakończą się do 2024 roku, a później potrzeba będzie jeszcze czasu na wyposażenie tunelu w różnego rodzaju systemy i uzyskanie pozwoleń na jego użytkowanie. - Taki aneks będziemy chcieli wkrótce z wykonawcą podpisać. To niezbędne, bo termin umowy, który obowiązuje obecnie to wrzesień 2023 roku, co, jak wszyscy wiemy, jest nierealne do utrzymania – przyznał członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.