Nowy pojemnik na śmieci. Pomylisz się? Zapłacisz 2 razy więcej

Od początku bieżącego roku wrzucanie używanej odzieży, obuwia oraz koców do kontenerów na odpady zmieszane jest zabronione. W wielu miastach muszą one trafiać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Problemem jednak jest to, że PSZOK-i nie są dostępne w każdej gminie.