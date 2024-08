Nowy postrach kierowców. Zarejestrowały ponad 100 tys. wykroczeń

Odcinkowe pomiary prędkości pojawiają się na coraz większej liczbie dróg w Polsce. W przeciwieństwie do fotoradarów, pozwalają one na uspokojenie ruchu na dłuższym fragmencie trasy. System rejestruje bowiem moment wjazdu kierowcy w strefę objętą nadzorem i liczy czas, jaki upływa do momentu jej opuszczenia. Średnia prędkość kierowcy nie może być większa, niż maksymalna dopuszczalna prędkość na danym odcinku.