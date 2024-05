Mandaty dla kierowców w 2024 r. Te kwoty mają odstraszać piratów

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął również na wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kierowca, który nie wykupi na czas OC, musi liczyć się z wysoką karą, która zależy od rodzaju pojazdu, długości przerwy w ochronie, a także od minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku kary za brak OC wynoszą od 1700 zł do 8480 zł w zależności od długości przerwy. W przypadku motocyklistów kary wynoszą od 280 zł do 1410 zł, a dla kierowców pojazdów ciężarowych – od 2550 zł do 12 730 zł.