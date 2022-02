Nowy program PiS ruszy już wkrótce. Można dostać nawet 21 tys. zł

Fundusz Modernizacyjny to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma służyć unowocześnieniu sektora energii w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Ma działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami (przypomnijmy, że to właśnie drogie prawa do emisji rząd PiS wskazuje jako winowajcę rosnących cen prądu w naszym kraju - jak jednak widać, z tych pieniędzy finansuje się m.in. ten program).