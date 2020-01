Nowy rok, nowy ty? Zamiast kupować bieżnię za 4000 zł, wypożycz ją za 400 zł

Nie masz nigdzie w pobliżu siłowni? A może wolisz pobiegać na bieżni lub pojeździć na rowerku treningowym w domu? Niezależnie od powodu, jest rozwiązanie - wypożyczalnie sprzętu fitness do domu. Okazuje się to opłacalną opcją.

Nowy rok, nowy ja. Dla wielu zmiana daty w kalendarzu to doskonały pretekst do ważnej zmiany w życiu. Postanowienia noworoczne są różne, ale jednym z najczęściej powtarzanych jest utrata wagi.

To zaś wymusza zmianę diety i ćwiczenia. Jedni kupują karnet na siłownię, inni biegają na dworze. Co z tymi, którzy z różnych powodów wolą albo muszą ćwiczyć w domowym zaciszu? Wtedy częstym wyborem jest zakup rowerka stacjonarnego, orbitreka, steppera lub bieżni.

Na razie biznes raczkuje. Takich przybytków znalazłam zaledwie kilka - Fitness w Domu, Orbisfera, Orbiqua oraz Orbic. Jak to wygląda? Z reguły poprzez stronę internetową wybieramy interesujący nas model sprzętu i zamawiamy go. Warto sprawdzić najpierw koszt dostawy - może być zarówno gratis, jak i kosztować 50 zł.

Za orbitrek najczęściej trzeba zapłacić od 100 zł do 200 zł za miesiąc, ale są też takie za 500 zł. Wioślarz to najczęściej koszt 175-250 zł, najprostsze małe steppery są od 80 zł. Bieżnia to już trochę droższa sprawa - od 350 do 600 zł za miesiąc użytkowania.