Sprawdziłam poświąteczne wyprzedaże. "Sport" dla ludzi o mocnych nerwach

27 grudnia ruszają poświąteczne wyprzedaże. Można powiedzieć, że to nasz polski "Czarny Piątek". Poszłam do jednego z największych centrów handlowych sprawdzić, czy rzeczywiście jest po co iść do sklepów. Na pewno możecie przygotować się na tłumy i czekanie w kolejkach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zaskoczenie kolejką do przymierzalni w piątkowe południe. Chyba jednak daruję sobie zakupy. (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Jeszcze niedawno żyliśmy promocjami na Black Friday, a już czas na poświąteczne wyprzedaże. Tutaj moja redakcyjna koleżanka pisała o ogólnych zasadach, którymi warto się kierować, idąc na polowanie na okazje (polecam przeczytać przed udaniem się na zakupy). Za to ja poszłam do jednego z największych warszawskich centrów handlowych w pierwszy dzień wyprzedaży zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda.

Do Złotych Tarasów, położonych tuż przy Dworcu Centralnym, czyli w samym centrum stolicy, udałam się z samego rana 27 grudnia - czyli wtedy, kiedy startują poświąteczne wyprzedaże. Myślałam, że przywitają mnie tłumy, jednak było dość spokojnie.

Widać było, że niektóre sklepy jeszcze nie zmieniły tabliczek z ostatnich dni przed świętami.

WP.PL Podziel się

Np. w Douglasie pani dopiero zdejmowała banery informujące o bożonarodzeniowych okazjach.

Zobacz też: Nowość z dyskontu. Sprawdziliśmy, czy warto kupić ogrzewacze do rąk

Będąc już przy tym sklepie dodam, że póki co nie ma w nim żadnych ciekawych promocji. Co prawda jest baner informujący o 30-proc. zniżce na produkty do makijażu, ale były to dosłownie pojedyncze rzeczy. Na podkład Lancome czy szminkę Dior nie ma co liczyć.

WP.PL Podziel się

Fani makijażu mogą za to zerknąć do Sephory, gdzie znajdziemy 20 proc. obniżki na marki Fenty Beauty, Anastasia BH i Huda Beauty (marki dostępne w Polsce na wyłączność w tej perfumerii) i 25 proc. na pozostałe marki makijażowe. Trzeba tylko pamiętać, żeby wziąć ze sobą kartę Sephory.

WP.PL Podziel się

A co z resztą promocji, czy jest szansa na prawdziwe obniżki? To zależy, głównie od rodzaju sklepu. W sieciówkach odzieżowych typu H&M, Pull&Bear, Bershka, Reserved, Mohito, Cropp itp. znajdziemy najwięcej interesujących ubrań w okazyjnych cenach - najczęściej o połowę tańsze, czasem o 70 proc. I to ubrań, w których jeszcze trochę zdążymy pochodzić, takich jak kurtki, bluzy czy długie spodnie.

WP.PL Podziel się

Przykładowy płaszcz zimowy znaleziony w Reserved - przeceniony z 399 zł na 249 zł.

W droższych sklepach, szczególnie takich, które są tylko dystrybutorami różnych marek, promocje nie są zbyt porywające. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chcemy kupić coś na poświątecznych wyprzedażach marki Adidas, Nike czy Vans - najlepiej szukać w internecie albo w outletach.

WP.PL Podziel się

WP.PL Podziel się

Warto też pomyśleć o przyszłorocznych świętach, bowiem tak tanich ozdób bożonarodzeniowych jak teraz już nie znajdziemy.

WP.PL Podziel się

Po t-shirty polecam przejść się do Pull&Bear. Jest ich tam naprawdę dużo i to w cenach w okolicach 10-30 zł.

Warto zwrócić uwagę, czy dany sklep ma swoje outlety, i to w nich szukać wyprzedaży. Przykładem jest chociażby Levi's.

WP.PL Podziel się

W sklepie Levi's dużo spodni jest na wyprzedaży w cenie ok. 279 zł. Za tyle kupimy jeansy tej marki w outlecie i to bez żadnej promocji. Można więc przypuszczać, że tam będą o kolejne 50 proc. tańsze.

Mimo że rano nie było dużo ludzi, to już koło południa Polacy rzucili się na zakupy - tłumy rosły z minuty na minutę. Wiadomo, rano nikt nie będzie szedł, najpierw śniadanie na spokojnie.

WP.PL Podziel się

W sklepie z biżuterią Pandora kolejka wychodziła aż za próg. Wyglądało to, muszę przyznać, zadziwiająco.

WP.PL Podziel się

W Mohito też stał już ustawiony wężyk do kasy.

WP.PL Podziel się

A taka kolejka była do przymierzalni w Sinsay, podobna ciągnęła się do kasy. Myślałam, żeby coś kupić, ale po zobaczeniu, co się dzieje, skutecznie mnie to zniechęciło. Wolę już internet.

WP.PL Podziel się

W Media Markcie także była kolejka, chociaż nie widziałam tam jakichś porywających okazji - nie wiem za bardzo, za czym ci ludzie stali.

Oczywiście, to tylko wycinek zastanych tłumów i uwierzcie mi na słowo, że w większości sklepów ciężko było się poruszać bezkolizyjnie. Mogę sobie tylko wyobrazić, co będzie się działo w weekend.

Moja rada? Chcąc skorzystać z wyprzedaży stacjonarnie warto pojechać do centrów handlowych znajdujących się bardziej na uboczu. Albo można nie szargać sobie nerwów i zrobić zakupy w sieci.

Pamiętajmy, żeby w zakupowym szale patrzeć, które rzeczy są w promocji, a które nie. Bowiem bardzo częstym zagraniem sklepów jest ustawianie najnowszych kolekcji tuż obok półek wyprzedażowych, aby nieświadomy klient sięgnął po nieprzecenioną rzecz, mając ciągle z tyłu głowy hasła "promocja", "wyprzedaż" itp.

I najważniejsze - zanim coś kupimy, zastanówmy się, czy rzeczywiście tego już nie mamy albo nie możemy pożyczyć. Nie kupujmy czegoś tylko dlatego, że jest w promocji.