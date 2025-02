Nowy rywal Pepco i Action. Sklepy są już w Polsce

Jak podaje serwis wiadomoscihandlowe.pl, firma działa w Polsce od ponad roku i może konkurować z sieciami, takimi jak Dealz, Action, Tedi czy Pepco. Logo sieci ma nawiązywać kolorystyką do holenderskiego Action.

Acez posiada w Polsce dwa sklepy : w podwarszawskim Jabłonowie, gdzie znajduje się również siedziba spółki oraz w galerii Sukcesja w Łodzi. Sklep w Sukcesji został otwarty w grudniu 2024 r. i ma powierzchnię porównywalną do dużego supermarketu.

Nowy dyskont Acez w łódzkiej Sukcesji posiada asortyment z różnych kategorii. Klienci kupią tam m.in. artykuły dekoracyjne i wyposażenia wnętrz, akcesoria do kuchni i łazienki, pojemniki, narzędzia i akcesoria do majsterkowania, sztuczne kwiaty, artykuły wędkarskie i sportowe, pluszaki dla dzieci oraz odzież i bieliznę. Jak podaje serwis, Acez w Sukcesji ma powierzchnię porównywalną do dużego supermarketu.