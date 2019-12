Oblężenie w salonach fryzjerskich przed świętami. "Niektóre panie zapisywały się już we wrześniu"

Zadzwoniłam do 25 losowo wybranych salonów fryzjerskich w czterech polskich miastach.Wnioski? Bierz wolne albo zapomnij od nowej fryzurze na święta. - Niektóre panie zapisywały się już we wrześniu - słyszę od fryzjerki.

Podczas mojej ostatniej wizyty u fryzjera (na początku grudnia), dowiedziałam się, że to ostatnia szansa dla innych klientek na zapis przed Wigilią. Pozostało wtedy dosłownie kilka wolnych miejsc.

Postanowiłam przyjrzeć się temu bliżej i zadzwonić do 25 losowo wybranych salonów fryzjerskich w 4 polskich miastach. Chciałam zapytać, czy jest szansa na uzyskanie wymarzonej fryzury jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Usługa, o jaką prosiłam, to farbowanie i podcięcie końcówek.

W drugim salonie spotyka mnie podobna sytuacja. - Może jakiś jeden termin bym znalazła w ciągu dnia, ale po południu nie ma opcji. Do 23 grudnia włącznie mamy prawie wszystkie godziny zajęte - mówi mi pani przez telefon.

W sumie zadzwoniłam do 10 losowo wybranych salonów fryzjerskich w Warszawie. W 6 z nich, w ogóle nie było wolnych terminów na zapis przed świętami. W 3 punktach była jeszcze szansa na wizytę, a w 1 salonie została jedna godzina w konkretnym dniu.

Drugie miasto jakie wybrałam do wykonania kilku telefonów to Poznań (ok. 535 tys. mieszkańców). Tu sytuacja wygląda nieco lepiej niż w Warszawie. W trzech na pięć losowo wybranych salonach było po jednym wolnym terminie, a w pozostałych dwóch dało się nawet zapisać wieczorem, po pracy.