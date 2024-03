Obowiązek dla właścicieli mieszkań i domów. Od kwietnia nie wystawisz

Ceny nieruchomości ogrzewanych piecami gazowymi również wzrosły (+12 proc.). Najwięcej jednak trzeba zapłacić za domy ogrzewane z sieci miejskich. W styczniu było to ok. 7,7 tys. zł/mkw. Z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budownictwa (CEEB) wynika, że liczba takich domów i budynków mieszkalnych podłączonych do sieci ciepłowniczych, w tym do ciepła systemowego, wynosi 1 mln. Jednak są to zazwyczaj nieruchomości wielorodzinne, zatem liczba mieszkań ogrzewanych z ciepła systemowego jest wielokrotnie większa — informuje portalsamorzadowy.pl.