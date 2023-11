Obowiązek faktur ustrukturyzowanych dla przedsiębiorców: najważniejsze przepisy

Każda u-faktura przesłana do systemu posiada specjalny numer identyfikujący. System weryfikuje jej poprawność semantyczną, a jeśli zawiera błędy, to automatycznie ją odrzuca. Dokument odrzucony uznawany jest za niewystawiony: nie można wystawić do niego korekty czy go anulować. Podatnik mu poprawić i ponownie przesłać do systemu.