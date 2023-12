Obrobił lombard, w którym pracował. Potrzebował na "wydatki"

Kobieta, jak się okazało, miała pełne zaufanie do swojego pracownika, uważając go za rzetelnego i dbającego o jej interesy. W trakcie inwentaryzacji odkryła, że w jej lombardzie brakuje biżuterii o łącznej wartości prawie 27 tys. złotych. Zrozpaczona kobieta natychmiast zawiadomiła o tym fakcie policję. Funkcjonariusze, po zebraniu materiału dowodowego, zatrzymali nieuczciwego pracownika. Mężczyzna, postawiony w obliczu dowodów, przyznał się do winy.