Oczyszczacz powietrza nie musi kosztować fortuny. Udowodniła to polska firma z Częstochowy

Polscy inżynierowie zbudowali budżetowy oczyszczacz powietrza. Urządzenie konkuruje ceną z chińską marką Xiaomi. Polski produkt jest jednak znacznie lepiej znany za Odrą niż w naszym kraju.

Powietrze w Polsce jest jednym z najgorszych w Europie, o czym boleśnie przekonujemy się zerkając w coraz popularniejsze w miastach i miasteczkach mierniki poziomu zanieczyszczeń.

Kłopot w tym, że od samych pomiarów powietrze lepsze nie będzie, dlatego coraz częściej w używamy oczyszczacza powietrza.

Choć urządzenia wydają się dość proste, bo w gustownej obudowie ukryty jest wiatrak i zestaw filtrów, topowe modele kosztują grubo ponad 2 tysiące złotych. Także wymiana filtrów – przynajmniej raz w roku to wydatek od 200 złotych w górę. Drogo.

Nie bez przyczyny hitem w Polsce jest kilkakrotnie tańszy model – oczyszczacz powietrza chińskiej marki Xiaomi. Urządzenie można kupić za niecałe 600 złotych, a trwałość filtra to ok. 150 dni. Można go kupić za mniej niż 200 złotych.

Topowym modelem polskiej marki jest oczyszczacz Cronos Ring, który można kupić za niecałe 600 złotych.

Urządzenie - o unikalnym wyglądzie - służy do oczyszczania pomieszczeń o powierzchni do 60 m2. Wyposażone jest w cztery filtry w tym standardowo filtr HEPA, a także jonizator powietrza.

W przeciwieństwie do chińskiego konkurenta nie potrzeba smartfona do obsługi. Urządzenie można obsługiwać intuicyjnym panelem dotykowym.

To na nim można wybrać jeden z trzech trybów pracy – auto, nocny, czy tryb pozwalający pozbyć się zanieczyszczeń organicznych.

Na tym samym ekranie widać również poziom zanieczyszczeń, dzięki temu znamy poziom zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo charakterystyczny ring, zmieni kolor w razie przekroczenia poziomu zanieczyszczeń na pomarańczowy, a w krytycznej sytuacji na czerwony. Równocześnie wraz ze wzrostem poziomu zanieczyszczeń rośnie prędkość z jaką urządzenie filtruje powietrze.

Pytanie podstawowe? Czy to działa?

Odczyty poziomu pyłów na oczyszczaczu zmierzyliśmy profesjonalny miernikiem pyłów. Urządzenie jak i sam miernik wskazywały te same wartości. Oczyszczacz szybko reaguje również na zanieczyszczenia. Podczas dużego stężenia smogu, wystarczyło na kilka minut otworzyć okno, by Cronos Ring zaczynał pracować intensywniej, pokazując podwyższoną wartość pyłów PM 2,5 (jeden z głównych składników smogu).

Dużą zaletą urządzenia są też ceny filtrów – komplet kosztuje ok. 130 zł, a ich żywotność jest określana przez producenta na 3 tysiące godzin. Gdy filtr trzeba będzie wymienić, urządzenie samo nas o tym poinformuje.

Czy Cronos Ring jest wart swej ceny? Modele u zachodnich konkurentów są cztery razy droższe, a sposób oczyszczenia powietrza jest podobny.

To prawda, że Cronos Ring nie nawilża powietrza, nie można obsługiwać go przez aplikację, ale czy za te dodatki rzeczywiście warto płacić? To już zależy tylko od nas samych.