Od lipca miliony Polaków dostają podwyżki. Na ile mogą liczyć?

Na początku roku, od 1 stycznia, najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 3010 zł do 3490 zł brutto. W praktyce oznacza to, że pracownicy otrzymali podwyżkę na poziomie 346 zł, co przekłada się na wzrost wynagrodzenia netto z 2363 zł do 2709 zł.