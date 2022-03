Odbudowa Ukrainy pochłonie miliardy. Samo usuwanie min potrwa dwa lata

- W tym momencie to już są miliardy dolarów. Na samym początku szacowano, że potrzeby humanitarne w pierwszym tygodniu wojny wynosiły ponad miliard, teraz trudno to tak naprawdę oszacować. Codziennie niszczone są drogi, mosty, infrastruktura wodno-sanitarna, czy elektrownie. Niektóre szpitale są niszczone w całości, będzie trzeba je odbudować od zera, nie tylko naprawić. Do tego koszty rozminowywania. Dopóki wojna trwa, szacowanie takich kosztów będzie bardzo trudne - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.