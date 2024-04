"Odkładaliśmy cały rok". Matka ujawniła koszty komunii w 2024 r.

Wynajem sali to nie wszystko

Sukienkę komunijną udało jej się zakupić używaną za 200 zł. Do tego dobrała wianek za 50 zł i buty za 100 zł. W parafii, do której należy rodzina, odbyła się składka na przystrojenie kościoła. Trzeba złożyć się również na prezent dla księdza, książeczkę dla dziecka i usługi fotografa. Koszt wyniósł ponad 300 zł. Do tego pani Karolina dokupiła różaniec za 30 zł.