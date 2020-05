Odmrożenie gastronomii nie rozwiąże ich problemu. Food trucki bez imprez mają problem

Dwa miesiące stacjonarny biznes gastronomiczny w Polsce niemal nie istniał. Restauracje ratowały się jak mogły dowozami i wynosami. Trudno mówić tu o zarobkach, a raczej o próbie utrzymania biznesu do czasu odmrożenia. To wreszcie nastąpi 18 maja, choć - jak zastrzegał premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej - z pewnymi obostrzeniami.

W takiej sytuacji wydawać by się mogło, że żniwa mieli właściciele food trucków. Opłat za lokal nie ma, a biznes i tak oparty jest o jedzenie na wynos. O żniwach nie było i nie ma jednak mowy.

- Większość food trucków straciło stałych klientów, którymi byli np. pracownicy korporacji. Tym sposobem stracili też swoje miejsca stacjonowania. Kiedy ludzie dostali zalecenie, aby nie wychodzić z domu, to food trucki nie miały dla kogo robić jedzenia, bo nikt nie przychodził – komentuje Michał Skoczek, założyciel bloga Street Food Polska.

Przejrzałam oferty sprzedaży takich mobilnych budek z jedzeniem i rzeczywiście codziennie pojawia się kilka, a nawet kilkanaście nowych ofert sprzedaży. Cena zależy oczywiście od wielkości przyczepy, jej wyposażenia, wyglądu itd. Waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Nie sądzę, aby była taka sytuacja, że nagle restauratorzy zaczną kupować food trucki. Raczej utrzyma się trend, że jeżeli ktoś posiadał jedno i drugie, to będzie starał się sprzedawać na dwie nogi. Za pomocą food trucka może też reklamować swoją restaurację i nie dość, że ktoś kupi coś w budce, to jeszcze kiedyś pojedzie odwiedzić restaurację i zamówi z niej coś na wynos – komentuje Michał Skoczek.

Na razie jednak dla food trucków nastał trudny czas, a brak wielkich imprez nie napawa optymizmem. - Spadek obrotów w tym biznesie w stosunku do roku ubiegłego jest ogromny. Sezon dla food trucków zaczynał się w marcu, ale najwięcej klientów było jednak w kwietniu, maju i czerwcu. Jest teraz maj, a o zyskach sprzed roku nie ma co mówić – komentuje Skoczek.

W internecie pojawia się wiele opinii sugerujących, że prowadzenie food trucka jest łatwiejsze niż restauracji. Michał Skoczek się z tym nie zgadza. - Jeżeli się tego nie pilnuje 24 godziny na dobę, to nie ma prawa, aby biznes przynosił zyski. Przetrwają najlepsi, którzy mają dobre jedzenie, stały kontakt z klientami itd. Oni sobie poradzą. Nawet teraz, w momencie, kiedy nie można było wychodzić z domu, to ci, którzy mieli swoich stałych klientów, działali z możliwością dowozu i odbioru osobistego. Gdy ktoś nie miał food trucka, którego ludzie znali, to po jakimś czasie musiał się zamknąć – mówi założyciel bloga Street Food Polska.