Odmrażanie gospodarki. Nie będzie narodowego mierzenia temperatury. Galeria robiła to tydzień i zrezygnowała

Ostatecznie żadne rządowe wytyczne nie przewidują konieczności mierzenia temperatury klientom. Jak przyznaje Justyna Żerańska z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, walka o to, by nie narzucać fryzjerkom i kosmetyczkom mierzenia temperatury, trwała do ostatniej chwili. Faktycznie z przecieków, które trafiły do dziennikarzy wynikało, że zanim oddamy się w ręce fryzjerki czy kosmetyczki, będziemy musieli się na taki pomiar zgodzić.