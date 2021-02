Odśnieżanie miasta. Najdroższa zima w historii Krakowa

Tych nawyków kierowcy powinni unikać zimą. Jak odśnieżać auto i prowadzić na śniegu?

MPO Kraków ma na co dzień do wykorzystania 252 jednostki, w tym: 67 solarek, 39 jednostek do utrzymania chodników, 37 zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich, dziewięć zespołów do wywozu śniegu, 58 jednostek do utrzymania ulic, 36 zespołów do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych i sześć zespołów do utrzymania miejsc postojowych.