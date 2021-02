Odśnieżanie miasta. Tylko w dwóch dzielnicach w jedną noc w zużyto 140 ton chlorku sodu

Rzeczywiście, trzeba dużych pokładów cierpliwości, by nie denerwować się, że ruch odbywa się mniej płynnie, ale z drugiej strony warto wziąć pod uwagę, że gdy śnieg nie przestaje prószyć, idealne odgarnięcie go jest zwyczajnie niemożliwe i choćby służby dwoiły się i troiły, nie zagwarantują, że każdy odcinek chodnika w mieście i każda osiedlowa uliczka będą perfekcyjnie odśnieżone.

Przykładowo, aby ułatwić wrocławianom dojazd do pracy w środę 10 lutego, odpowiednie służby rozpoczęły działania już we wtorek o godzinie 22. Trzyzmianowy system obowiązuje od samego początku tej prawdziwej zimy, o której w ostatnich latach zdążyliśmy zapomnieć. Na szczęście nie zapomniały o niej służby i przygotowały sprzęt i środki niezbędne do akcji zimowych.

A teraz kilka liczb, które obrazują ogrom pracy, która musi być wykonana bez względu na to, że odczuwalna temperatura spada do -20 stopni.

Koszt każdej z nich to około 70 tysięcy złotych. Łączny koszt przeprowadzonych od 1 listopada akcji to blisko 1,3 mln zł.

Nocna zmiana zakończyła się ok. godziny 8 rano. Samochody zjechały do baz, ale tylko po to, by nastąpiła zmiana kierowców. Ci z nocki wrócili do domu i wrócą na swoją kolejną zmianę.