Odtworzyli kiełbasę z lat 70-tych. Przegrała z dzisiejszą

"Chcieliśmy zrobić produkty branżowe z lat 60-70: kiełbasę krakowską, polędwicę itp. Kilkanaście zakładów otrzymało te same receptury. Co się okazało? Każdy przywiózł inne produkty! Dopiero za trzecim razem udało się doprowadzić do tego, że były one porównywalne i trzymały ten sam standard. Następnie kiełbasy zostały podane do oceny studentom SGGW, którzy mieli je porównać z produktami obecnie funkcjonującymi na rynku. Okazało się, że produkty tradycyjne przegrały. Widocznie młodzież jest bardziej przyzwyczajona do współczesnych smaków" - mówi Portalowi Spożywczemu Tomasz Łączyński.