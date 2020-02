Odwiedziłam sklep z zagranicznymi produktami. Kilka mnie zaskoczyło

Są tu nieznane mi dotąd smaki Pringlesów, ciastek i gum. Spaghetti w puszce i parówki w słoiku. W skrócie: produkty zagraniczne - z Wielkiej Brytanii, USA czy Włoch. Niektóre dziwne, inne ciekawe, ale trzeba przyznać, że bardzo tanie. Zobaczcie, co znalazłam w sklepie Dealz.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów, będąca częścią Pepco Group. Znajdują się tu głównie produkty angielskie, ale można też wypatrzeć artykuły ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch czy Polski. Od jedzenia, przed chemię, kosmetyki, akcesoria do domu i narzędzia, po płyty CD i DVD.

Przyglądam się kolejnym produktom. Znajduję coś, co budzi we mnie spore emocje. Parówki w puszcze i w słoiku - w zalewie. 6 sztuk za 6 zł, czyli złotówka za parówkę. Skład? Mięsa 7 proc., a 75 proc. to MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie - tj. skóry, kości, chrząstki i inne. Za to można je od razu przygrzewać w mikrofalówce.