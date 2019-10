Tak się kroi zakatarzonych. Myślisz, że kupujesz paczkę 10 chusteczek? Producenci mają na to patent

Standardowa paczka chusteczek ma ich 10 sztuk. To norma. Mówisz paczka, myślisz dziesięć. Nikt nie sprawdza, nikt nie liczy. I dlatego producenci coraz częściej zmniejszają liczbę do 9, a czasem nawet 8 chusteczek. Cena, oczywiście, pozostaje na tym samym poziomie.

Ruszył sezon na kasłanie, kichanie i wycieranie. Bez chusteczek higienicznych, jak bez telefonu i portfela, jesienią z domu nie wychodzimy. A z nimi, jak z mąką czy cukrem - opakowanie standardowe, jakość zazwyczaj też podobna. I to nasze zaufanie do produktu wykorzystują producenci. Jak?

Gdy następnym razem będziecie kupować paczkę chusteczek, zwróćcie uwagę, ile naprawdę ich kupiliście. "Standard" 10 sztuk w paczce jest już coraz rzadziej spotykany. Sprawdziłam to na własnej skórze.

Wielu producentów nieustannie zmniejsza objętość lub wielkość opakowań swoich produktów, nie obniżając przy tym ceny i nie informując oficjalnie konsumentów. To zjawisko nazywamy downsizingiem. Podobnie jest w przypadku opakowań chusteczek higienicznych.

Wybieram się do supermarketu i obserwuję półkę z chusteczkami higienicznymi. Na jednym z opakowań czytam, że w każdej paczce jest zaledwie… 9 chusteczek! Tym samym kupując 10 opakowań, stajemy się posiadaczami 90 chusteczek, a nie 100, jakby się mogło wydawać. Cena ta sama co zwykle, ale producent już 10 proc. na mnie zaoszczędził. Na Was też.