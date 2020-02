Nowość w drogeriach Rossmann. Szampon w kostce alternatywą dla plastikowych butelek

Wygląda jak mydło, a to szampon. Czyści włosy równie dobrze, jak płyn i nie generuje niepotrzebnego plastiku. W drogeriach Rossmann pojawiły się szampony w kostkach. Kuszą atrakcyjną ceną.

Isana - marka kosmetyków sprzedawanych w drogeriach Rossmann, stworzyła swoje własne szampony w kostce. W ofercie są dwa zapachy - kokos i mango z granatem. Za 65 g produktu musimy zapłacić 14,99 zł. To dużo mniej niż życzą sobie inni producenci.

Mówiąc "szampon w kostce", myślisz - "po co?" Przecież używanie tego produktu wydaje się być bardziej uciążliwe, niż umycie włosów szamponem w płynie. Pierwsza kwestia to opakowanie. Szampony w kostkach pakowane są zazwyczaj w papierowe pudełeczko, a niektóre nawet sprzedaje się luzem. To alternatywa dla plastikowych butelek, którą są jednak domeną różnego rodzaju kosmetyków. Środowisko na pewno na tym zyska.