Odwołanie rezerwacji przez koronawirusa. UOKiK wyjaśnia

UOKiK tłumaczy, w jakich przypadkach można bezpłatnie anulować rezerwację lotów czy wycieczki w obawie przed koronawirusem. - Jeżeli istnieje realne zagrożenie jego zdrowia, biuro ma obowiązek uznać roszczenie - mówi prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

Co to oznacza? - Innymi słowy biuro podróży musi sprawdzić, czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.