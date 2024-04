OFE. Czym są Otwarte Fundusze Emerytalne?

W poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku otwarte zostało "okienko transferowe", które potrwa do końca lipca. Zgodnie z reformą systemu emerytalnego, wspomniane "okienka" mają odbywać się co cztery lata - ostatnie nie doszło jednak do skutku ze względu na pandemię. W tym czasie możliwa jest zmiana decyzji, dotyczącej członkostwa w OFE a dokładnie miejsca, do którego trafi część składki emerytalnej (subkonto w ZUS czy do OFE).