OFE po zmarłym. Czy można otrzymać zwrot zgromadzonych pieniędzy?

W przypadku, gdy osoba zmarła miała jednocześnie subkonto ZUS oraz była członkiem OFE, wypłatę środków rozpoczyna OFE. "Dlatego w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek we właściwym OFE, nie w ZUS. W ciągu 14 dni od podziału, który zrealizuje OFE, OFE przesyła do nas zawiadomienie o osobach, na rzecz których podzielił środki zgromadzone na rachunku, oraz o ich udziale w tych środkach. W ten sam sposób podzielimy środki zapisane na subkoncie. Mamy na to 3 miesiące od dnia, w którym dostaniemy zawiadomienie o podziale środków z OFE" - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.