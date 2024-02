ZUS wypłaca pieniądze po zmarłym. To nawet 29 tys. złotych

Czym jest subkonto ZUS?

Subkonto to specjalny rodzaj konta, które posiada każdy ubezpieczony należący do OFE oraz pozostali ubezpieczeni urodzeni po 1968 roku. Na to konto przekazywana jest część składek na ubezpieczenie emerytalne - informuje ZUS na swojej stronie. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że zgromadzone na subkontach środki są dziedziczne i aby je otrzymać, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.