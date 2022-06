Ogromne podwyżki cen mięsa. Wakacje spowodują, że będzie jeszcze drożej

Świetne nastroje u drobiarzy

Ceny idą w górę także w branży drobiarskiej. Od stycznia do kwietnia tego roku wywieziono z Polski mięso drobiowe warte ponad 1,8 mld euro. To wartość o 50 proc. większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku - przekazała we wtorek Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Ilość sprzedawanego mięsa zwiększyła się tylko nieznacznie, więc wartość naszego eksportu wzrosła głównie za sprawą wzrostu cen kurczaków - wyjaśniła dyrektor izby Katarzyna Gawrońska.