Bochenek chleba nawet po 30 złotych. Piekarze ostrzegają przed skutkami kryzysu

W ostatnich miesiącach zboże to mocno drożeje z powodu wojny w Ukrainie, która jest jego gigantycznym eksporterem, a obecnie - z powodu blokady morskiej - nie może wysłać go w świat. Mniejsza dostępność to zaś wyższe ceny na światowych rynkach, a to ma wpływ także na to, ile płaci się za pszenicę w Polsce.