Policja zatrzymała 10 Ukrainek i Białorusinkę. Pracodawca stracił 3 mln

Policja ze Zgierza zatrzymała 10 Ukrainek i Białorusinkę w wieku od 20 do 29 lat. Kobiety działały w porozumieniu od stycznia 2024 r., a sprawa wyszła na jaw, kiedy w sklepie internetowym zaczęło brakować towarów , co do których system elektroniczny wskazywał, że zostały zwrócone przez klientki.

Pracownice miały dostęp do systemu transakcyjnego sklepu. Wprowadzały do niego nieprawdziwe informacje o zwrocie zakupionych towarów, co powodowało bezpodstawny zwrot pieniędzy na konta należące do podstawionych osób. Podejrzane uzyskiwały dodatkową korzyść z oszustwa, sprzedając odzież wyprowadzoną z magazynu.