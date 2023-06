Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. ZUS pokazał dane

Jak wyjaśnia rzeczniczka prasowa ZUS, jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, w tym przypadku mowa o 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14. roku życia. Ważne, aby nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka