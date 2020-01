Okradł firmę na ponad 6 mln dolarów. Wpadł przez dokumenty stworzone w Wordzie

Mężczyzna zatrudnił się w firmie w dziale informatycznym. Jednocześnie założył fasadową firmę, która wystawiała faktury jego pracodawcy za dostarczane urządzenia i usługi IT. Oszust wpadł na tym, że we właściwościach dokumentów Worda… zostawił swoje nazwisko w polu “autor”.

O sprawie informuje portal niebezpiecznik.pl, który powołuje się na Departament Sprawiedliwości USA. Organ swego czasu informował o zatrzymaniu Hichama Kabbaja - wysoko postawionego pracownika IT w jednej z amerykańskich firm. Miał on okraść swojego pracodawcę na ponad 6 mln dolarów.

Łącznie w ten sposób wystawił 52 faktury w okresie od sierpnia 2015 roku do maja 2019 roku. Z aktu oskarżenia wynika, że cztery z nich wysłano w formacie dokumentu Worda (.docx). We właściwościach każdej z tych czterech faktur można było odnaleźć autora, a był nim… Hicham Kabbaj.

Kabbaj nie zadbał również o inne zabezpieczenia przed wykryciem. To on również założył konto w banku fałszywej firmy. Tak samo jak i skrytkę pocztową firmy-słupa. Zdarzało mu się też mylić daty fałszywych faktur, a także nie wpisać numerów seryjnych do nich. Bywały też takie sytuacje, że powtarzał on przedmiot zamówienia.