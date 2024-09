Olsztyn licytuje auto byłego włodarza. Oto cena wywoływacza

Aby przystąpić do przetargu, trzeba wpłacić wadium wynoszące 10 proc. ceny wywoławczej. Cena wywoławcza została ustalona na 13050 zł. Jak pisze olsztyn.com.pl, przebieg auta to 453 560 km. Samochód posiada ważne badania techniczne do 3 czerwca 2025. Polisa OC ważna jest z kolei do 30 czerwca przyszłego roku.