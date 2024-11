Oni nie dostaną czternastki w 2025 r. Wszystko przez podwyżkę

Przez waloryzację część emerytów straci czternastki

Jeśli założenia się spełnią, to emerytura minimalna wzrośnie do poziomu 1879,27 zł brutto. Tyle samo wyniesie także czternastka (pod warunkiem że rząd nie zdecyduje się na samodzielną podwyżkę tego świadczenia, jak to miało miejsce w 2023 r.).